Monument in Burgemeester Boeremapark vernield

Door: Redactie

Een verontruste passant meldt woensdagochtend dat het monument met bank in het Burgemeester Boeremapark in Haren is vernield. De melder denkt dat jeugd hiervoor verantwoordelijk is. Hij heeft een melding gedaan aan de politie.

Het park is in de jaren 20 van de vorige eeuw aangelegd dankzij de inspanningen van burgemeester D. Boerema van Haren, die hiermee het groene karakter van Haren wilde onderstrepen. Zijn naam staat dan ook op het monument bij de bank in het park.

De foto toont het monument ‘heel’. (Archief)