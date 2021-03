Mooi en lelijk in één straatje: wie wast het hek van de politie even?

Door: Redactie

Wie het doorsteekje ‘Achter de Molen’ in Haren passeert kan op één plek tegelijk mooi en lelijk zien. Aan de ene kant wordt de blik getrokken naar de schoonheid van Molen de Hoop, die na haar restauratie een pronkstuk is in de skyline van Haren. Wie zich dan echter omdraait wordt geconfronteerd met een ongebruikt toegangshek van het politiebureau. Zo zou een particulier zijn voordeur niet aan de buren willen tonen, toch?

Als je het hek eens goed bekijkt zie je hoe zwaar achterstallig het onderhoud ervan is. Het lijkt inderdaad of deze inrit niet wordt gebruikt, maar het lijkt het er ook op dat de schoonmakers van het politiebureau het pand nooit vanaf deze kant bekijken. Zouden ze toch eens moeten doen. Mochten zij dit onschuldige plaagstootje lezen, kunnen ze misschien de emmers vast vullen met een lekker sopje en aan de slag gaan. Een witwas-praktijk die volkomen legaal kan worden uitgevoerd. Het zal passanten (en de webfotograaf) een plezier doen.