Motorrijder door het lint

Door: Redactie

Vrijdagavond is een (nog onbekende) motorrijder in woede ontstoken aan de Woortmansdijk in Waterhuizen. Hij vernielde een auto waarin een echtpaar zat.

Volgens de zoon van het echtpaar is hun auto opzettelijk aangereden door de motorrijder. Hij reeds op een rode Honda, sportief model. Deze moet ook zijn beschadigd. De oorzaak van de uitbarsting is vermoedelijk een verkeersruzie.

Als u de motorrijder bent of kent, bel dan de politie: 0900-8844.