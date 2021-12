Mountainbiker gewond na val in Quintusbos?

Door: Redactie

Getuigen melden dat zij zaterdagmiddag rond 16.00 uur hebben gezien hoe door ambulancepersoneel eerste hulp werd verleend aan een onfortuinlijke mountainbiker (m/v). Het ongeval was gebeurd in het Quintusbos te Glimmen op een smal voetgangersbruggetje.

Het bruggetje is niet meer dan een brede balk, die over een vrij diepe ‘beek’ ligt. Vermoedelijk hebben mountainbikers over die balk willen fietsen en is één van hen daarbij komen te vallen. Twee wandelaars hebben gezien hoe twee ambulances probeerden de plek des onheils te bereiken en eerste hulp verleenden aan het slachtoffer. Daarbij is iets gezien dat lijkt op een infuus.

Het voorval is op zichzelf niet zo bijzonder, maar het vreemde is dat bij onze 112-verslaggever geen enkele melding is binnengekomen over het incident. Andere nieuwsmedia hebben het daarom ook niet vermeld. Ook alarmeringen.nl meldt geen ongeval in Glimmen op 18 december.

Hoe het met het slachtoffer gaat is dan ook niet bekend. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Of men in het Quintusbos vrij mag mountainbiken is de vraag, maar als men het doet is voorzichtigheid bij het bedoelde ‘bruggetje’ geboden. In het bos staat een bordje dat vrije wandeling op paden is toegestaan. Doorgaans betekent dit dat fietsen daar niet mag.