Mytylschool Haren: Leren, maar nu ook werken

Nieuws:

Door: Redactie

Leerlingen van de Mytylschool in Haren hebben doorgaans één of meer ernstige aandoeningen of beperkingen. Op deze school kunnen zij zich desondanks voorbereiden op een leven in de ‘gewone’ maatschappij. Daar hoort werken bij. De school verkent nu haar grenzen en laat leerlingen al sorteerwerkzaamheden verrichten voor Cycloon Post.

Daar komt nu nóg een dimensie bij. De school gaat samenwerken met Iederz, het sociale werk- en leerbedrijf van de Gemeente Groningen. Gert Wiersum van de school vertelt enthousiast: “Ons doel is om elke dag het verschil te mogen maken voor een doelgroep die dat zo ontzettend verdient. Met elkaar mogen we geen kans onbenut laten. Door arbeidstraining binnen en buiten school zijn wij in staat om onze leerlingen nog beter te laten uitstromen in betaald of beschut werk. Onze leerlingen zijn de werknemers van de toekomst.”

Participatie

Dat is een duidelijk statement, maar hoe wordt dit in de praktijk gebracht? Wiersum: ”Om ze al vanaf jonge leeftijd voor te bereiden op de participatiemaatschappij bieden wij het vak Arbeidstraining aan. Op het Werkplein werken we in opdracht aan klussen vanuit reguliere bedrijven. We doen dat in een realistische en betekenisvolle omgeving: Het Werkplein, dus.”