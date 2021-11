Na 45 jaar ervaring zegt Sieneke Flanderijn: “De apotheek is veranderd”

Door: Redactie

Ze is 65 jaar en vond de tijd rijp om met pensioen te gaan. Sieneke Flanderijn uit Haren heeft (met een onderbreking van acht jaar) sinds 1976 gewerkt in apotheken. Verreweg het langst bij de apotheek aan de Rijksstraatweg in Haren. Een goed moment om even te filosoferen over de wereld van geneesmiddelen en apothekers.

Drankjes en zalfjes maken

“Toen ik 20 jaar was koos ik voor de opleiding Apothekersassistent”, zegt Sieneke. “Mijn stageadres werd mijn eerste baan: Apotheek Diephuis aan de Moesstraat in de stad. Later ging ik in Lewenborg aan het werk en uiteindelijk solliciteerde ik bij Apotheek van der Neut aan de Rijksstraatweg in Haren.” Op dat adres zou Sieneke haar pensioen halen en zag zij de branche veranderen. “Het werk is niet meer te vergelijken met mijn beginjaren”, zegt ze. “Toentertijd bestond een heel groot deel van ons werk uit het bereiden van poeders, capsules, drankjes, zetpillen, crèmes en zalven en zelfs tabletten. Dat gebeurt nu niet meer.”.



Controle, controle

Automatisering heeft alles veranderd. Met name wordt de kans op fouten bijna tot nul teruggebracht, omdat de apothekersassistenten op hun scherm worden gewaarschuwd als er iets niet klopt. “We krijgen tegenwoordig geen handgeschreven recepten van artsen meer”, zegt Sieneke. “Die moest je vroeger ontcijferen en daar werden wel eens fouten mee gemaakt. Wij hebben een controlerende functie. Klopt de dosering wel? Schrijft de arts geen medicatie voor die in conflict is met andere medicatie? Dat soort dingen. Wij kunnen met toestemming van de patiënt labuitslagen opvragen om ons controlewerk te kunnen doen. Als we het niet vertrouwen nemen we contact op met de artsen en die zijn voor ons vrijwel altijd bereikbaar. Soms herzien zij het recept, soms blijkt dat zij een bewuste keuze maakten en blijft het zoals het was.”

Afhankelijk van internet

De apotheek van 2021 is dus een katalysator, die zorgt dat de patiënt krijgt wat die moet hebben. Nagenoeg foutloos. “Ik vind het leuke van dit beroep dat je een onderdeel bent van de zorg. Je lost soms problemen op als medicatie niet op voorraad is en we adviseren patiënten over medicijngebruik.” Sieneke erkent dat de apotheek geen medicatie meer zou kunnen verstrekken als de computers of stroomtoevoer uitvallen. “Dan kunnen we eigenlijk niets meer”, zegt ze.

Pensioen

Na al die jaren van dienstroosters en plannen is Sieneke op 1 november begonnen aan een nieuwe levensfase. Tijd voor haar drie kleinkinderen, die helaas niet in de buurt wonen. Ze was in haar beroep getuige van zeer grote veranderingen in de apotheek en in de gezondheidszorg in het algemeen. Het is nu tijd dat de nieuwe generaties dat werk voortzetten.