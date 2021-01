Na lange aanloop: dit jaar start de bouw van appartementen Kerkstraat

Door: Redactie

Op de locatie van de voormalige Drukkerij Niemeijer (Kerkstraat 21) zal dit jaar veel veranderen. Daar wordt een start gemaakt met de bouw van zes appartementen en een penthouse. In het hart van Haren, met uitzicht op de 12e-eeuwse Dorpskerk, is dit een belangrijk project. In het centrum zijn nieuwbouwlocaties niet of nauwelijks voorhanden. Initiatiefnemer is Harenaar Karel Niemeijer.





Het project is in opdracht van Domia Projecten BV ontworpen door Marc Prosman Architecten uit Amsterdam.

Aimée Staal Makelaardij in Haren gaat de verkoop van de luxe appartementen begeleiden. Aan de achterzijde, aan de Oude Hoflaan, komt voor de bewoners de ingang van de ondergrondse parkeerplaats. Volgens het plan gaat het om ruime appartementen (116 t/m 248 m2) met balkon. Op de Begane Grond komt (weer) winkelruimte.

Volgens Niemeijer is de architect uitgegaan van klassieke principes en realiseerde hij een ‘esthetisch duurzaam ontwerp dat nu en in de toekomst naadloos aansluit op de omgeving en de bestaande bebouwing in de straat’. De bouw start rond september. Verkoopprijzen vanaf 525.000 euro.

Het project had een lange aanloop (meer dan tien jaar). Eerder waren er al ontwerpen, die destijds veel reacties opriepen. Maar tot daadwerkelijke uitvoering kwam het maar steeds niet. Het lijkt er nu op dat niets de bouw nog in de weg staat.



Achterzijde van het plan