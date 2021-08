Naam Homan al 110 jaar aan Haren verbonden

Door: Redactie

Geen heden zonder verleden. Het gerenommeerde winkelbedrijf Homan Slapen (in Assen en Haren) bestaat 110 jaar en is daarmee waarschijnlijk de oudste winkel in Haren. Anno 2021 staat de vierde generatie Homan (Rubert) aan het roer. Hij loodste de zaak de 21e eeuw binnen en maakte er een eigentijds bedrijf van, dat zich ook op internet en social media laat zien.

In 1911 begon het allemaal in Haren, waar Reinder Homan een manufacturenwinkel begon op de hoek van de Rijksstraatweg en Kerkstraat (nu is dat ijssalon Italini). De winkel was sober maar succesvol en in 1925 verhuisde hij naar de Rijksstraatweg 167, waar Homan nu nog steeds is te vinden. Reinder had twee ondernemende zoons: Nico ging zijn vader helpen in de winkel en Jan begon een eigen winkel in woontextiel aan de Rijksstraatweg 149 (waar nu Primera zit). Toen zoon Nico emigreerde naar Canada (1954) trok zoon Jan met de zaak bij zijn vader in en introduceerde de eerste matrassen. Dat was het begin van de slaapafdeling, die inmiddels de corebusiness genoemd mag worden. Zoon Jan Homan nam het bedrijf uiteindelijk van Reinder over en hij was dag en nacht in touw voor zijn klanten. Jan Homan’s zoon Dik groeide op boven de winkel en zou als derde generatie de winkel in Haren voortzetten. Hij begon als hulpje om de rekeningen rond te brengen, later werd hij de eigenaar van de zaak. Woontextiel en bedden, dat waren de twee pijlers in het begin van het nieuwe millennium. Rubert Homan, de vierde generatie, heeft heus wel enige jaren getwijfeld of hij in de voetsporen van zijn (voor)ouders wilde treden. Hij deed het tóch. Jong en energiek bereidde hij de weg naar een nieuw tijdperk en koos ervoor om zich geheel toe te leggen op slaapsystemen. Hij wilde alleen de beste merken en opende een tweede vestiging in Assen. Na een experiment met een derde winkel in Zwolle richt Rubert Homan zich nu weer helemaal op Assen en (bakermat) Haren.

Zijn ouders Dik en Algrit Homan, die zoveel jaren kleur gaven aan deze bekende winkel in Haren, genieten al jaren van hun pensioen en wonen in Blauwestad.



foto: De winkel in 1955 toen de bedden werden toegevoegd aan het assortiment.

foto: Rubert Homan (vierde generatie) met zijn vader Dik