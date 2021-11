Nieuws:

Door: Redactie

In Haren de Krant vragen we aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers. In de poll op deze homepage wordt druk gestemd en op dit moment gaan twee locaties op kop.

Het gaat om de oversteek Esserweg/Kerklaan en om de rotonde Rijksstraatweg/Emmalaan bij de Rabobank. U kunt uw stem nog tot 6 december uitbrengen op deze poll. Leest u op uw telefoon? Scroll dan net zolang omlaag tot u de poll ziet.