Nesciohotel blijft langer uitwijklocatie

Nieuws:

Door: Redactie

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) blijft de uitwijklocatie in Haren gebruiken tot half augustus 2021. De huurovereenkomst met de eigenaar van het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren is met drie maanden verlengd. Op de locatie verblijven (mogelijk) met het coronavirus besmette bewoners van asielzoekerscentra uit de drie noordelijke provincies.

Regiomanager Corina Deekens van COA regio Noord: “Aanvankelijk was de afspraak dat het COA tot half mei 2021 van de locatie gebruik kon maken. Hoe de situatie over twee maanden is, is moeilijk in te schatten, maar het coronavirus is dan nog niet weg. Het lijkt ons dan ook verstandiger om de uitwijklocatie voorlopig nog achter de hand te hebben.”

Uitwijklocatie

Eind oktober 2020 opende de uitwijklocatie, die gevestigd is in het voormalige Nesciohotel in Haren, de deuren. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers.

Azc-bewoners van de COA-opvanglocaties in Noord-Nederland die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus worden in principe op de eigen locatie in isolatie of quarantaine geplaatst. Waar dit niet (meer) mogelijk is kunnen (mogelijke) besmette azc-bewoners terecht op de uitwijklocatie. Na herstel, of als de quarantaine kan worden opgeheven, keren de mensen terug naar het azc waar zij vandaan komen.

De afgelopen negen weken was de gemiddelde bezetting van de locatie tussen de 30 en 35 personen.