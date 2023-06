Niet veel animo voor informatieve wandeling over Raadhuisplein

Door: Redactie

De gemeente en landschapsarchitect LAOS (uit Haren) stonden vrijdag paraat op de warenmarkt om belangstellenden te spreken over het nieuwe ontwerp van het Raadhuisplein. Er waren nauwelijks aanmeldingen voor een rondwandeling over het plein.

Een medewerker van LAOS, gevestigd in de Biotoop, wilde graag met Harenaars praten om te horen hoe zij over het plein van de toekomst denken. Hij zei dat de gemeente wel wat randvoorwaarden heeft gesteld op het gebied van duurzaamheid, maar dat verder de Harenaars nu aan zet zijn.

Tijdens de wandeling over het plein werd duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden, die elkaar soms in de weg kunnen zitten. Zo is de vraag of er voor één week kermis per jaar een grote ruimte vrijgespeeld moet worden. Andere vraag is: hoe houden we leuke activiteiten haalbaar op het plein, als je er tegelijk bomen wilt planten? Wat voor bomen moet je planten, zodat de wekelijkse warenmarkt niet gehinderd wordt? Of zou de warenmarkt misschien op een andere plek in het centrum kunnen?

Het bouwblok van appartementen, winkelruimten en supermarkt, komt vrijwel midden op het plein. Aan de kant van de Hortuslaan komt een bovengrondse parkeerplaats voor klanten van de supermarkt. Het is de bedoeling dat tegelijk met het plein ook een herinrichting (aankleding) plaatsvindt van de rest van het centrum. Daarbij kom je op vragen als: hoe past de oliebollenkraam in oktober tot en met december in dat plaatje? Voldoet Shared Spaces nog aan de verwachtingen?

De rondwandeling leverde vooral vragen en dilemma’s op en juist daarom wil de gemeente input van Harenaars ontvangen. Het is niet de eerste keer dat de gemeente deze vraag stelt. Destijds (2012) was het de gemeente Haren die ideeën vroeg voor het nieuwe plein. Die plannen zijn op niets uitgelopen. Het verschil met toen is nu, dat de ontwikkelaar inmiddels bekend is en dat ook bekend is wat er gebouwd gaat worden.

Meer info: https://gemeente.groningen.nl/raadhuisplein-haren