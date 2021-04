Nieuwbouw Huize Westerholm officieel gestart dankzij de heer J. Noordhoff

Door: Redactie

Aan de Beatrixlaan te Haren is het druk. Bouwverkeer rijdt af en aan. Een enorme boorinstallatie staat kaarsrecht klaar voor haar diepgravende taken. Maar wat het meeste opvalt: de Sint Nicolaasschool, die hier sinds 1957 stond, is weg. Een enorme vlakte doet passanten versteld staan: zo groot en weids. Kennelijk namen het plein voor de RK-kerk en de school ongemerkt veel ruimte in, die zich nu als een kale bouwplaats laat zien. Dineke Katerberg, directeur van Westerholm, straalde vandaag. De eerste paal van de nieuwbouw werd geboord, nadat één van de bewoners, de heer J. Noordhoff (foto boven), daartoe op een rode knop had. Voorts op de foto Dineke Katerberg en Jiska Keizer van Huize Westerholm.Tekst gaat verder onder de foto.

Wegens de maatregelen was er een select gezelschap uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Op de plaats van de voormalige school komen 37 appartementen, die Dineke Katerberg welbewust niet wil aanduiden als ‘zorgappartementen’. Volgens de visie van Westerholm zijn het appartementen om blij in te kunnen wonen en waar de zorg ook goed geregeld wordt. Een nuanceverschil, dat door Katerberg tot credo is verheven. “Wij willen geen imago als zorginstelling, maar als een plek waar ouderen graag wonen. Dichtbij de winkels en midden in een mooie wijk”, zei ze tijdens haar korte speech.

Naar verwachting zal de bouw in het voorjaar van 2022 worden afgerond. Hieronder een impressie van de toekomst. De omgeving wordt groen en toegankelijk voor buurtgenoten.