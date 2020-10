Nieuwbouw in Anjerpleinbuurt Haren na veel vertraging toch van start

Door: Redactie

In de wijk Oosterhaar in Haren gaan nieuwbouwwerkzaamheden door Woonborg van start. Gezinswoningen uit de 60-jaren aan Ridderspoorweg, Anjerlaan en Windeweg worden vervangen door nieuwe Nul op de Meter-woningen. Daarvan wordt het merendeel levensloopbestendig met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Aannemer Paas is inmiddels gestart met het inrichten van het bouwterrein. Christian van Wijhe, manager bij Woonborg, licht het project toe.

Sloop en nieuwbouw in twee fasen

“Dit project in Oosterhaar voeren we in twee fasen uit”, vertelt Christian van Wijhe. “In 2018 zijn de eerste 16 gezinswoningen aan Ridderspoorweg en Windeweg gesloopt. Een deel van de bewoners verhuisden toen naar een tijdelijk huis in de buurt, omdat zij graag terug willen naar de nieuwbouw. We zouden in 2018 daarmee beginnen, maar het project liep vertraging op.”

Vertraging

Christian van Wijhe: “De vertraging had te maken met nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen. Het aanpassen van ons plan kostte ons meer tijd dan gedacht. We vonden het heel vervelend dat we de bewoners in Oosterhaar moesten teleurstellen en zijn dan ook opgelucht dat de nieuwbouw nu kan beginnen.”

Planning blijft spannend

Ondertussen blijft de planning van het project spannend, zegt Christian van Wijhe. “We krijgen te maken met hogere bouwkosten en dat zorgde opnieuw voor extra rekenwerk. Ook corona en langere levertijden van bouwmaterialen kunnen roet in het eten gooien. Ons streven is dat de eerste bouwfase eind november 2021 wordt opgeleverd en dat onze huurders dan voor de kerstdagen naar hun nieuwe woning kunnen verhuizen. We zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen.”

Samen optrekken

Woonborg wil nauw met de bewoners blijven optrekken, vertelt Christian van Wijhe. “Dit plan in Oosterhaar hebben we vanaf het allereerste begin samen met de bewoners bedacht en uitgewerkt. Dat doen we bij al onze projecten want zij weten precies wat wel en niet in hun buurt werkt en bovendien geven ze ons eerlijke feedback. Dat houdt ons scherp.”

Nieuwbouw sluit aan bij veranderende behoeften

Er worden 26 van de 32 NOM-woningen aan de Ridderspoorweg, Anjerlaan en Windeweg levensloopbestendig gebouwd. Christian van Wijhe: “Dat betekent dat je de badkamer en een slaapkamer op de begane grond hebt. De woningen zijn geschikt voor kleinere huishoudens en voor mensen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Samen met de bewoners in Oosterhaar hebben we daarnaast besloten dat er 6 NOM-gezinswoningen terug komen. Zo blijft de buurt geschikt voor alle doelgroepen.”