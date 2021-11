Nieuwbouw Raadhuisplein in Raad van State

Nieuws:

Door: Redactie

RTV Noord meldt dat dinsdag in de Raad van State zorgen zijn geuit door omwonenden wegens de nieuwbouw die moet gaan plaatsvinden op het Raadhuisplein/Haderaplein.

Daar worden op termijn appartementen en een supermarkt (met eigen parkeerplaatsen) gebouwd. De plannen staan al jaren ter discussie, met name door bezwaren van omwonenden. Ook moest de gemeente terug naar de tekentafel om het plan aan te passen. Deze week stond het plan weer op de rol van Raad van State.

De advocaat van de omwonenden, zo meldt RTV Noord, vindt dat het plan nog steeds niet voorziet in probleemloos laden en lossen. Voorts denken zij dat Haren teveel parkeerplaatsen moet inleveren als de nieuwbouw er komt. Het plan voorziet weliswaar in 90 nieuwe parkeerplaatsen, maar er verdwijnen er ook ongeveer evenveel. Overigens kan iedere objectieve bezoeker vaststellen dat in het centrum van Haren de parkeerplaatsen vrijwel nooit allemaal zijn bezet. Van schaarste is meestal geen sprake. Toch wordt dit argument door de omwonenden ingebracht in de discussie.

Een ander punt waar men bezwaar tegen heeft is het wegvallen van groen en toenemende verstening. Raad van State moet nu de huidige plannen opnieuw beoordelen.

De gemeente heeft naast planologische redenen ook een financieel argument om het plan door te zetten. Op deze plaats stond tot 2010 het gemeentehuis. Bij de begroting van het nieuwe gemeentehuis (ook wel het glazen paleis genoemd) dat 11,2 miljoen kostte, is altijd rekening gehouden met inkomsten door grondverkoop op het plein.