Het boek over de historie van Haren (‘Vervlogen jaren in Haren) van auteur Henk Werners is op lokale schaal een standaardwerk geworden. De vraag bleef, ook al was het boek uitverkocht.

Maar er is goed nieuws.

Het boek beleeft een nieuwe druk en is weer verkrijgbaar bij boekhandel Boomker in Haren.