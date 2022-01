Nieuwe feiten bevrijding Haren te boek

Door: Redactie

Het nieuwste boek van oud-politieman Sipke de Wind uit Leek beschrijft nauwgezet de bevrijding van Groningen in april 1945. Het bijzondere aan het boek is, dat De Wind de gebeurtenissen vooral beschrijft vanuit het perspectief van de Duitse bezetters.

Hij raadpleegde talloze bronnen van ‘de tegenpartij’, zodat hij de strategie kon reconstrueren. Maar ook laat hij zien waar de bezetter reeds voor de gevechten in de stad was verzwakt door gedemoraliseerde soldaten, waarvan sommigen waren gerekruteerd uit de Hitler Jugend. Aan de bevrijding van Haren is een hoofdstuk gewijd en dat levert de lezer soms nieuwe inzichten op. Zo wordt duidelijk dat ten zuid-oosten van Haren loopgraven en tankgrachten waren aangelegd (Blumenstellung) omdat men vanuit die richting de bevrijders verwachtte. Het commando van de bezetter trok zich terug in de bunker bij stadion Esserberg en nabij de Dilgtweg lag een stelling met kanonnen op het zuiden gericht.

Op een ongekend precieze manier wordt door De Wind aangetoond dat er minstens een halve dag sprake was van een uiterst explosieve situatie in de gemeente Haren. Dat kwam doordat bevrijders reeds door het dorp reden en Harenaars victorie kraaiden, terwijl even later de bezetter weer aan de macht leek. Schielijk werden de Nederlandse vlaggen weer opgerold en moest de BB zich weer verstoppen. Volgens De Wind hadden er in deze onduidelijke situatie nog veel slachtoffers kunnen vallen. Overigens beschrijft hij ook van minuut tot minuut de dood van het laatste slachtoffer in Haren, Corrie Goes. Hij stierf na een schotenwisseling bij ‘t Huis de Wolf, juist toen het leek of Haren al was bevrijd.

Het boek ’Endkampf om Groningen, april 1945’ (350 pagina’s) is een aanrader. Het kost 24,00 en is te bestellen bij de auteur op www.sdwboeken.nl

foto: Luchtfoto van de RAF vlak voor de bevrijding van Haren. Loopgraven ten westen van de Rijksstraatweg. Midden boven is Avondlicht te zien (Dilgtweg).