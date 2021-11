Nieuwe formule ‘Sinterklaas in Haren’ is een succes

Door: Redactie

Met tegenzin, maar vooral met begrip, moest de Commissie Intocht Haren het concept van de intocht van Sinterklaas opnieuw omgooien wegens de maatregelen. Maar zaterdag was deze nieuwe opzet tóch een verrassend groot succes. Lof van ouders, lachende kinderen zonder stress en een dorp ‘dat ademde’.

Geen massa’s op de been, dat was het devies afgelopen zaterdag. Daarom werden door het dorp verspreid spelactiviteiten georganiseerd voor kinderen. De spellen hadden te maken met werkzaamheden van de Pieten, zoals daklopen en pakjeswerpen in de schoorsteen.

In de Dorpskerk was een meet & greet, waar kinderen even met Sinterklaas en Piet konden praten. Ouders konden gratis tickets met tijdsblokken verkrijgen, zodat het in de kerk niet te druk werd en de doorstroming werd bevorderd. De draaimolen en het reusachtige en opzwepende Pieten Orkest zorgden voor een heerlijke sfeer in het dorp. Voor ieder kind was er een cadeautje.

Bij Ondernemend Haren kwamen reeds tijdens de dag veel positieve reacties binnen van ouders en ook van winkeliers. Zaterdag a.s. 27 november van 10-16 uur herhaalt dit feest zich.