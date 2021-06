Nieuwe haring sinds 16 juni in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Bij vishandel ‘t Zal je zusje zijn (ook wel ‘zusje’ genoemd) in Haren is de nieuwe Hollandse haring op 16 juni gearriveerd. Volgens Manuela Wiersema van deze viswinkel is de haring prima van kwaliteit, maar dat heeft er nog even om gespannen.

Volgens Manuela was het een koud voorjaar en dat zorgt voor minder plankton in het zeewater. En dat heeft weer gevolgen voor de groei van haring. En daarmee: de smaak. Sinds 16 juni is de nieuwe haring volop verkrijgbaar bij Manuela. De winkel is gevestigd naast Jumbo (Kroonkampweg).