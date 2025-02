Nieuwe horeca aan Raadhuisplein

Nieuws:

Door: Redactie

Jochem de Josselin de Jong, één van de roergangers van The Gym, opent binnenkort samen met een Groningse zakenpartner De Kantine. Dat wordt een concept waar met dagverse producten allerlei gezonde gerechten worden gemaakt.

Volgens Jochem de Josselin de Jong wordt De Kantine in de eerste plaats een ontmoetingsplek, waar ook verantwoorde gerechten gebruikt kunnen worden. “Het wordt een plek waar mensen zich gezien zullen voelen. En iedere week natuurlijk een vrijdagborrel.” De zaak is dagelijks geopend van 7.00-18.00 uur.

Volgens Jochem kunnen mensen gerust hun kinderen meenemen, want in De Kantine is een speelplek, zelfs voorzien van een glijbaan, ingericht (KidsClub).



Voor het runnen van De Kantine zoekt Jochem nog een horecamanager. Die kan contact opnemen met 06-43028468.