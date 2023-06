Nieuwe invulling winkelpand: fysiosportief

Door: Redactie

Goed nieuws voor Haren. Het winkelpand aan de Rijksstraatweg waar ooit Mignon Damesmode was gevestigd, heeft een nieuwe huurder: Fysiotherapiepraktijk fysio Sportief. Waarom wilde fysiotherapeut Dannie Snijder uit Haren het vijfde filiaal uitgerekend in een winkelpand onderbrengen? Hij zegt: “Het is een locatie waar iedere Harenaar wekelijks voorbij komt, goed zichtbaar en bereikbaar.”

De keuze voor dit pand tekent de ondernemer, die Snijder ook is. In 1997 begon hij als fysiotherapeut met een visie (waarover dadelijk meer) en nam tien jaar later met twee compagnons het initiatief voor de oprichting van fysiosportief. De praktijk kwam in een goede flow terecht en wist steeds weer jonge fysiotherapeuten aan zich te binden.Tot dit jaar telde het bedrijf vier vestigingen in de stad en daar is nu dus Haren bij gekomen. “Ik was al vaak langs dit pand gereden, maar kwam pas op het idee om het te huren, doordat we steeds meer gaan samenwerken met fitnesscentre The Gym, even verderop.

Visie: onderzoekend

Wat is dan die visie, die zo kenmerkend is voor deze praktijk? Dannie: “We zijn nogal onderzoekend ingesteld en geïnteresseerd in de mens achter de klacht. Klachten aan een arm kunnen we natuurlijk heel goed routinematig behandelen, maar het is veel duurzamer als je ook onderzoekt wat de diepere oorzaak ervan is. Dan kom je al snel op vragen over de leefstijl, werkhouding, stress. Daar investeren onze fysiotherapeuten tijd en energie in. We maken ook echo’s en doen diagnostiek.” Het hele team van 25 fysiotherapeuten deelt deze visie met zichtbaar enthousiasme. Ze vinden het allemaal reuze interessant om de mens achter de klacht te ontdekken. Er zijn naast de algemene fysiotherapeuten verschillende specialisten werkzaam in Haren; zo is er een kinderfysiotherapeut en zijn er collega’s die meer gericht zijn op sporters. Dannie Snijder: “We zijn er voor sporters en bankzitters, voor kleine stappen en grote sprongen. Voor elk lijf.”

Het is duidelijk: Dannie Snijder en zijn medewerkers willen graag laten zien wat ze in huis hebben. Letterlijk. Daarom heeft het pand een open karakter En de koffiecorner is vanaf de straat prima te zien omdat dit bedrijf ook het sociale contact erg belangrijk vindt. Zie www.fysiosportiefgroningen.nl

Foto: Kersvers team in Haren, met Dannie Snijder. (foto door Daniek Snijder)