Nieuwe jongerenwerker in Haren: Stef Benes, aangenaam kennismaken.

Door: Redactie

Sinds 1 december 2020 heeft WIJ Haren een nieuwe jongerenwerker: Steff Benes. Steff, geboren in Groningen en 35 jaar oud, heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van jongeren.

Voor iedereen is het een raar jaar. Iedereen heeft toch wel last van de maatregelen die er zijn in verband met het virus. Ouders werken vaker thuis, jongeren studeren vanuit hun kamer en het ontmoeten van vrienden mag maar beperkt. Deze tijd vraagt een hoop van iedereen. ‘Wat kan er nog wel allemaal?’ Dat is een vraag die veel jongeren hebben. Niet altijd is duidelijk waar ze deze vraag kunnen stellen.



Wie kan terecht bij het jongerenwerk?

Iedereen die in Haren, Onnen, Noordlaren of Glimmen woont;

Of je nu basisonderwijs volgt of op het voortgezet onderwijs zit, het jongerenwerk is de plek waar je terecht kunt met bijvoorbeeld vragen over vrijetijdsbesteding;

Je hebt vragen waarmee je rond loopt, maar die je niet overal durft te stellen;

Je wilt een plek voor je vrienden en jezelf, waar je na schooltijd even kan ‘chillen’;

Je wilt iets leuks organiseren in de wijk en kunt hierbij wel wat hulp gebruiken.”

Contact

Wil je als jongere in contact komen met Steff? Stuur een DM (privébericht) via Instagram. Ook hangen er op verschillende locaties in de buurt posters van het jongerenwerk, zoals in buurthuizen en scholen. Scan de QR-code en stuur een berichtje.

Ben je ouder/verzorger en wil je met Steff in gesprek omdat je met een hulpvraag loopt? Bijvoorbeeld als het thuis even wat minder gaat. Stuur gerust een e-mail naar stef.benes@wij.groningen.nl, dan neemt hij contact met je op.