Nieuwe regelingen voor minima

Nieuws:

Door: Redactie

Per 1 januari 2020 wijzigt er iets in de regelingen voor mensen met een minimum inkomen in de voormalige gemeente Haren. Vanaf 1 januari 2020 gelden alle minimaregelingen van de gemeente Groningen ook voor de voormalige gemeente Haren, waaronder de Stadjerspas. En de regelingen van de voormalige gemeente Haren blijven nog heel 2020 bestaan, waaronder het Participatiefonds.

Alle minimaregelingen die per 1 januari 2020 gelden voor inwoners uit de voormalige gemeente Haren staan op de website van de gemeente Groningen. Bij de WIJ-locatie in Haren, Raadhuisplein 10, ligt het boekje ‘Mooi Meegenomen’. Hierin staan alle regelingen die in de gemeente Groningen gelden.