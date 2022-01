Nieuwe voorzitter PCOB Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Ruim een jaar geleden trad Greta Douma terug als voorzitter van de PCOB afdeling Haren. Oud-bestuurslid Pia van Alten – Duisterwinkel was toen bereid om tijdelijk de leiding op zich te nemen. Ze had al aangegeven dat niet langer te willen doen dan één jaar. Onder haar leiding kon ondanks de Corona-beperkingen toch nog een enkele bijeenkomst doorgaan en zijn is de vereniging er intussen ook in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden in de persoon van Hilda Blanksma.

Haar man, Paul Blanksma die in 2019 is overleden, had ook al vele jaren de PCOB Haren gediend als secretaris. Dus Hilda had al van nabij meegemaakt wat het bestuurswerk van onze afdeling zoal inhield.