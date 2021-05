Nieuwe winkel openen: Zij doen het gewoon!

Door: Redactie

Goed nieuws voor Haren. Twee jonge ondernemende vrouwen beginnen in een rare tijd met hun winkel-avontuur: Join the Seen. “Mensen zeggen soms dat het geen gunstige tijd is om te beginnen”, zegt Karlien. “Maar wij denken dat het nu juist de goede tijd is, omdat mensen door de crisis weer waarderen dat er winkels zijn. Het is toch heerlijk en kneuterig om weer eens een middagje te winkelen en koffie te drinken in Haren?”

Karlien en haar vakgenoot en vriendin Sieneke begonnen in de zomer van 2020 te dromen. Beiden hadden goede banen in de detailhandel (winkelketens) en verlangden naar een kleinere schaalgrootte. “We zijn uit eten gegaan en van het één kwam het ander. Ik zag Haren helemaal zitten als plek. Hier komen steeds meer jonge mensen wonen, die passen in onze doelgroep.” Join the Seen richt zich op 25+ vrouwen, die graag kleding kopen in het middensegment. “Daarvoor is volgens mij een markt in Haren en omgeving. Wij zouden er zelf ook kopen”, zegt Karlien. Ze noemt twee merken die hun DNA aardig typeren: Ydence en MOSS Copenhagen. Ze huurden het pand in de Brinkhorst waar voorheen La Ligna was gevestigd. “Een prima plek en niet te groot voor ons”, aldus Karlien. Ze staken samen met familie de handen uit de mouwen en hebben het pand een make-over gegeven. Op 7 mei openden zij de winkeldeur en daar stapten al vrij snel een moeder met dochter uit Friesland binnen, die direct zorgden voor de eerste kassa-aanslagen. “We zijn allebei heel erg blij met de stap die we hebben gezet en nee….ik heb er geen slapeloze nachten van. We denken positief, dus dit moet kunnen slagen!”

foto: Links Karlien Kikkert (36) uit Haren en Sieneke de Winter (35)