Nieuws: Gemeente stuurt aan op verzelfstandiging van Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) Haren

Als het aan de gemeente Groningen ligt wordt het culturele hart van Haren straks losgekoppeld van de gemeente. Verzelfstandiging van het CKC Haren was volgens de gemeente ook al het voornemen van de voormalige gemeente Haren en stond op het ’to do’ lijstje van Groningen.

De gemeente heeft drie scenario’s onderzocht om het CKC een kansrijke toekomst te geven. Daarbij is gekeken naar ‘opgaan’ in BIJ VRIJDAG, de Groningse zelfstandige evenknie van het CKC. Daar voelt het College niet voor omdat dan de ‘Harense eigenheid’ verloren zou kunnen gaan. Ook samenwerken met andere cultuurorganisaties, zoals bijvoorbeeld ’t Kielzog in Hoogezand ziet men niet zitten, juist omdat deze club in een andere gemeente is gevestigd. Uiteindelijk vindt het College het beter als het CKC Haren een zelfstandige stichting gaat worden, die haar eigen broek moet ophouden.

Wat de gemeente betreft wordt de jaarlijkse subsidie van het CKC met 50.000 euro verhoogd tot 470.000. Voorts trekt men 263.000 euro uit om de verzelfstandiging te realiseren. Dat zijn overigens standaard budgetten voor dergelijke processen. Personele gevolgen worden niet direct verwacht, zegt de gemeente en ook de huisvesting in ’t Clockhuys blijft ongewijzigd. Wél vindt de gemeente dat het CKC zich actiever dan voorheen moet opstellen door de wijken in te trekken voor contacten en activiteiten. Ook zou men het samenspel moeten zoeken met andere culturele organisaties. Men zegt in een toelichting bij dit plan dat er in Haren veel draagvlak is voor het CKC en dat is het gunstige klimaat voor een zelfstandige stichting. Naar verwachting wordt het definitieve besluit in de zomer van 2022 genomen.