Nieuws! Homan gaat verhuizen

Het is nogal wat: na 115 jaar verhuist het familiebedrijf Homan volledig naar Assen. Toch is Rubert Homan (vierde generatie) ervan overtuigd dat hij de juiste keuze maakt. De pensionering van twee van de drie medewerkers bracht hem op dit idee. De winkel in Haren wordt samengevoegd met de vestiging in Assen, waardoor alles onder één dak aangeboden kan worden.

Historie

In 1911 begon Reinder Homan de winkel in Haren, op de hoek van de Kerkstraat en Rijksstraatweg. Zijn zoon Jan nam de zaak over en was in de jaren zestig een bekende persoonlijkheid die zich inzette voor de handelsvereniging. Diens zoon Dik volgde hem op en was jarenlang voorzitter van Koopcentrum Haren. De vierde generatie, Rubert Homan, leidde het bedrijf de 21e eeuw in en breidde twintig jaar geleden uit met een grotere winkel in Assen. De rode draad in deze geschiedenis: Homan zorgt ervoor dat zijn klanten goed slapen.

Verandering

Homan hoort bij Haren, maar de tijd is rijp voor verandering. Naast de pensionering van twee medewerkers is er nog een reden voor deze stap: er heeft zich een betrouwbare huurder gemeld voor het pand.

Service uit Haren

Vanaf 1 november kunnen onze klanten terecht in de veel grotere winkel in Assen aan de Zeilmakerstraat 14. Rubert overweegt een service op te zetten voor mensen zonder eigen vervoer. Maar er is meer: “Ik ga onze webshop uitbreiden, zodat mensen hun accessoires zoals bed-textiel, kussens en dekbedden gemakkelijk online kunnen bestellen en thuisbezorgd krijgen. De overgang van Homan Haren zal dus soepel verlopen. Dat zijn we aan Haren verplicht, Homan heeft immers veel aan dit dorp te danken.”