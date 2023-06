Nog één keer Liedviering in Witte Kerkje te Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 18 juni is er weer een liedviering in het Witte Kerkje in Haren. Het thema is dit keer: Om niets heb je ontvangen, voor niets moet je geven.

Voorganger is Chris Fictoor.

Er zijn mooie liederen gekozen uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien, rond twee lezingen uit Jesaja en Mattheus. Chris Fictoor viert deze maand zijn zestigjarig jubileum als componist en een van zijn nieuwe liederen zal deze zondag ook gezongen worden.

Er is een koor dat de samenzang ondersteunt. Dit is de laatste keer dat de liedvieringen in het Witte Kerkje worden gehouden: het kerkje is te klein geworden. Vanaf september worden de liedvieringen gehouden in de Apostolische kerk, Vestdijklaan 2 in Groningen-Zuid.