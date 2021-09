Odai durft het aan in Haren

Door: Redactie

Dit is Odai Alnjras (22), geboren en getogen in Syrië. De oorlog maakt in zijn thuisland alles kapot en hij nam daarom in 2015 de wijk naar Nederland. Hij was nog maar 16 jaar.

Zijn ouders en broer volgden hem op de weg naar de vrijheid en het gezin zag elkaar terug in Buitenpost. Daar koos Odai voor de horeca en na een stageperiode voelt hij zich sterk genoeg (hij spreekt onze taal prima) om nu zijn eigen zaak te beginnen. “Ik ben op zoek gegaan en kwam in Haren. Ik hoorde dat ik Marco Polo aan de Oude Middelhorst kon overnemen en toen ik daar kwam zag ik het direct zitten. Haren is een mooi dorp en er wonen lieve mensen, heb ik gemerkt.” Hij veranderde de naam in Pizzeria Elba.

Odai gaat de menukaart flink uitbreiden (afhaal en bezorgen): er zijn 64 soorten pizza (ook Turkse), broodjes, shoarma, schotels en noem maar op. Zijn zaak ligt erg gunstig voor afhalen voor Oosterhaarders, maar doordat hij bezorgers in dienst heeft kan heel Haren bij hem bestellen. Zijn broer werkt mee in de zaak, dus je zou het een familiebedrijfje mogen noemen. Meer op: www.pizzeriaelbaharen.nl