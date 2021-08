Olympisch kampioene is trainster: bij Zwemclub Haren leer je de volmaakte zwemslag

Door: Redactie

Trainster Jacqueline Nannenberg van Zwemclub Haren won goud op de Olympische Spelen van 1988 (Seoel), 1992 (Barcelona) en 1996 (Atlanta). Ze was de Ranomi Kromowidjojo van haar tijd.

Foto: De promotors van de zwemclub, rechts Jacqueline Nannenberg met één van haar gouden Olympische medailles…

Nannenberg was nationaal en Europees en Wereldzwemkampioene en dan hebben we het nog niet over al die andere internationale podiumplekken met recordtijden, die deels nog op haar naam staan. Maar er was één verschil met Ranomi: Nannenberg mist sinds haar achtste een deel van haar rechterbeen. Met enige tegenzin noemt zij zichzelf daarom dus paralympisch kampioene, maar dat vindt ze ook wel weer een beetje stigmatiserend.



Zwemclub Haren

Naast haar baan in het UMCG verzorgt zij met passie zwemtrainingen bij Zwemclub Haren en hoopt lezers enthousiast te maken voor haar sport. “We trainen in Haren met jeugd en ouderen, zowel mét als zonder een lichamelijke beperking”, zegt Jacqueline Nannenberg. “Iedereen doet het om verschillende redenen. Vooral de jongeren trainen om ooit grote wedstrijden te kunnen zwemmen.” Het verhaal van Zwemclub Haren past naadloos in de wensdroom van een inclusieve samenleving. Nannenberg vindt het fijn dat in het Harense zwembad mensen met en zonder beperking samen door het water gaan. “Ik voel me hier thuis, het is anders dan in de stad. Het zwembad is prima toegankelijk voor mensen met een beperking en de mensen gaan hier heel prettig met elkaar om. Ik zou bijna zeggen: dorps.”

Bij Zwemclub Haren werken vijf trainers. Wie hier begint heeft altijd zijn zwemdiploma’s op zak en wil zich verbeteren. Nannenberg weet dat er bij jong en oud wel iets is te verbeteren aan de zwemtechniek. “Als trainer kun je met kleine aanwijzingen al veel bereiken. Dan merken de zwemmers opeens dat het gemakkelijker en sneller gaat.”

Lid worden

Wat Nannenberg betreft melden zich na dit artikel weer mensen aan bij deze club, die wel wat averij opliep door de coronaperiode. Ze denkt dat kinderen na het behalen van hun diploma gerust mogen kiezen voor de zwemsport. Ook volwassenen zonder de ambitie om medailles te winnen zijn trouwens zeer welkom. Zij zullen zich volgens Jacqueline Nannenberg fitter gaan voelen. De zwemclub biedt zwemactiviteiten voor jong en oud o.a. wedstrijdzwemmen, recreatief zwemmen, trimzwemmen, aquajoggen en de nieuwe activiteit aquavaria (dit houdt in verschillende vormen van bewegen in het water) ter bevordering van je gezondheid. Kijk op www.zcharen.com

Wist u dat? Els Visser begon in Haren

Triatlete Els Visser leerde het echte zwemmen bij Zwemclub Haren. Ze is nu topsporter (triatlon) en doet mee aan wedstrijden over de hele wereld waar zij ook prijzen wint. Ze won in 2018 de loodzware Ironman Maastricht. Zo zie je maar wat Zwemclub Haren kan betekenen. Zie www.elsvisser.com