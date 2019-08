Omwonenden spoorwegovergangen klagen over geluidsoverlast

Door: Redactie

Ongeveer tien omwonenden van de spoorwegovergangen Oude Middelhorst en Waterhuizerweg in Haren hebben onlangs bij spoorwegbeheerder ProRail geklaagd over structurele geluidsoverlast. Het gaat om ‘harde belsignalen’, grommende locomotieven (vooral Duitse) en het bonken van verkeer dat de rails passeert.

Volgens de bezwaarden laat de overlast zich juist extra voelen, nu langs de spoorlijn geluidsschermen zijn geplaatst, die langs het traject de overlast flink reduceren. Maar de schermen sluiten niet aan op de overgangen. In hun brief aan ProRail schrijven de bewoners: “Bij elke spoorovergang komt ieder uur vele malen het lawaai in alle hevigheid achter de geluidswallen weer naar voren en dat verschil is (na de geluidswal) nu veel groter en belastender voor de naaste bewoners. Ook het aantal treinen dat rijdt na de voorgaande verbeteringen (van 2015-2019) is in aantal verhoogd en het aantal vrachttreinen per dag zijn ook meer geworden. Vooral de Duits locs veroorzaken veel trillingen en lawaai in de huizen en deze rijden ook nog sneller.” Vrij vertaald lijkt het alsof vroeger het geluid van een naderende trein zich langzaam aankondigde en dat nu juist het plotselinge ‘tevoorschijn komen’ achter het geluidsscherm als extra belastend wordt ervaren.

Geen aanpassingen mogelijk

Na ontvangst van de klachten over de harde belsignalen zijn monteurs ter plaatse gekomen om de bellen anders (en minder hinderlijk) af te stellen. ProRail heeft verder uitgebreid op de klachtbrief gereageerd en stelt dat ze geluidsschermen zijn geplaatst volgens wet- en regelgeving. Bij spoorwegovergangen zijn ze b.v. lager in verband met verkeersveiligheid en zichtlijnen van de machinist. Aan het wegdek rond de overwegen kan ProRail niet veel doen, omdat het valt buiten haar verantwoordelijkheid om de overlast van treinverkeer te reduceren. Men verwijst naar de gemeente. Op dit punt wil men best zoeken naar geluiddempende oplossingen, maar niet eerder dan dat daartoe een opdracht komt van gemeente of ministerie. ProRail heeft alle maatregelen genomen in overleg met de gemeente Haren. Men zegt: “De uiteindelijk gerealiseerde maatregelen zijn onder meer genomen in overleg met de gemeente en omwonenden. De genomen maatregelen zijn de aanleg van geluidschermen, geluidswallen en raildempers. Het treffen van maatregelen op de overweg was geen onderdeel van de verkregen opdracht.”



Onder de streep krijgen de bezwaarden nul op het rekest, omdat de geluidwerende maatregelen degelijk, volgens de wetgeving en ook nog eens in overleg met gemeente en omwonenden zijn genomen. Het lijkt er dus op dat de omwonenden moeten leren leven met het geluid, dat hoort bij het ‘wonen aan het spoor’. Zij nemen desalniettemin contact op met de Gemeente Groningen om hun grieven nog eens voor te leggen.

Foto: Spoorwegovergang Oude Middelhorst in Haren.