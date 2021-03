Onbeperkt fietsen, ook met een beperking

Door: Redactie

Fietsen. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Als lichamelijke problemen een eind maken aan die vanzelfsprekendheid kun je denken in beperkingen en mogelijkheden. De oprichters van Stichting onbeperkt op de fiets deden dat laatste en willen nu ook de mogelijkheden voor anderen uitbreiden.

“Camino roept al twintig jaar”, zegt Maria Romp. Ze wil naar Santiago de Compostella fietsen, maar kampte jarenlang met lichamelijke problemen als gevolg van een auto-ongeluk. Het gaat inmiddels zo goed dat ze de tocht wel aandurft. Sinds een paar jaar roept niet alleen Camino, maar maakt ook Freerk de Boer deel uit van haar leven. Niets leek de tocht in de weg te staan, totdat hij de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes (SLE) kreeg.

“Ik fietste, fotografeerde en kampeerde graag”, vertelt hij. “In korte tijd veranderde ik van een actief buitenmens met een drukke baan in iemand die achter de geraniums zit en in de gaten gehouden moet worden omdat ik regelmatig duizelig word en val.” Romp en De Boer onderzochten wat ze nog wél konden op de fiets en vonden de dichtstbijzijnde oplossing in het Gelderse Varsseveld, bij fietsenproducent Van Raam. Ze huurden er een elektrische rolstoelfiets en wilden zelf zo’n fiets.

“Die kost tienduizend euro”, vertelt De Boer. “Via de WMO konden we er een bemachtigen. Hij moet binnen staan en alleen ik mag in de rolstoel.” Romp kent meer mensen voor wie zo’n fiets een oplossing zou zijn. “Dat kost veel WMO-geld én overdekte ruimte, ongeacht of ze nou eens per jaar een stukje fietsen of elke dag een heel eind. Dat is jammer! Die fietsen zouden beschikbaar moeten zijn voor iedereen die minder mobiel is.” Om rolstoel- en andere aangepaste fietsen uit te lenen aan minder mobiele Noorderlingen richtten ze de Stichting onbeperkt op de fiets op en gingen op zoek naar financiële mogelijkheden.

Albert Houwer van WIJ Groningen behandelt WMO-aanvragen. “Een hulpmiddel dat de gemeente via de WMO verstrekt, blijft eigendom van de gemeente”, legt hij uit. “Daaraan zijn voorwaarden verbonden en een daarvan is inderdaad dat alleen de persoon voor wie het is bedoeld het mag gebruiken. Maar ook omdat de doelgroep veelal een beroep doet op de WMO zijn we bezig uit te zoeken hoe we dit initiatief toch kunnen ondersteunen.” Houwer heeft een positieve verwachting over de afloop. De gemeente beslist uiteindelijk.

“We willen graag dat bedrijven en mensen de stichting sponsoren, doneren of een caminobloem van ons kopen”, zegt Romp. Voor meer bekendheid fietsen De Boer en Romp naar Santiago de Compostella. Wanneer precies is afhankelijk van de coronacrisis en de gezondheid. Meer informatie op www.onbeperktopdefiets.nl (GB)