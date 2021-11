Ondanks armoede een fijne kerst? Wat Patrick Perlee uit Haren betreft wél

Nieuws:

Door: Redactie

Harenaar Patrick Perlee (foto) is begaan met de situatie van mensen die in ons rijke land toch in armoede moeten leven. Daarom zet hij zich in voor Missie050. Hij doet via deze krant een oproep: doneer geld of tijd.

Volgens Perlee leven ook in onze regio duizenden gezinnen in armoede. Missie050 wil nu zorgen dat gezinnen deze kerst een opkikker ontvangen in de vorm van een kerstpakket. De actie heet Kerst050. “Met een donatie van 25,00 bezorgen wij één gezin een fijne kerst”, zegt Perlee. Het is ook mogelijk om tijd te doneren. Men kan helpen met kerstpakketten inpakken en bezorgen.

Wie geraakt wordt door deze situatie kan kijken op www.kerst050.nl en wat Patrick Perlee betreft direct doneren. “Wacht niet te lang, het is al november”, zegt hij.