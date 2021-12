Ongewenst gedrag automobilisten in tunnel Oosterhaar

Door: Redactie

De tunnel naast het NS Station in Haren is bedoeld voor tweewielers en voetgangers. Niet voor auto’s. Omwonenden beklagen zich echter over automobilisten die niet willen omrijden en door de tunnel rijden.

Een verontruste lezer meldt dat fietsende kinderen soms worden verrast en dat er bijna-aanrijdingen plaatsvinden. Kennelijk is het niet zo gemakkelijk om bestuurders op dit wangedrag aan te spreken. Er is een kleine kans dat men niet beter weet en te goeder trouw met de auto de tunnel inrijdt.

Heeft u deze ervaring ook? Reageer onder dit bericht, zodat wij hieraan aandacht kunnen besteden in Haren de Krant.