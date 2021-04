Onhandige kraai brengt hulpdiensten op de been

Door: Redactie

Woensdagmiddag kwam een onhandige kraai muurvast te zitten in een holle boom aan de Weg voor de Jagerskampen in Haren. Een jongetje ontdekte de kraai en alarmeerde de dierenambulance.

Die kreeg het dier ook niet los en schakelde de brandweer in. Brandweermensen hebben met speciaal gereedschap de kraai vrij weten te krijgen en hen viel van omstanders een applaus ten deel. De betrokken hulpverleners hebben de kraai Germa gedoopt. De kraai is meegenomen door de dierenambulance, waar het in de vogelopvang kan herstellen van het avontuur.

Het blijft in deze tijd van groot nieuws toch opvallend, dat voor het redden van een kraai zoveel moeite wordt gedaan. Positief.



Foto’s: J.Lameris 112 Groningen/ Haren de Krant