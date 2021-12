Online luisteren of kijken: Harense kerken zenden uit tijdens kerst 2021

Door: Redactie

Door de recente maatregelen worden in verschillende Harense kerken de vieringen en diensten online live uitgezonden, zodat u daar toch bij kunt zijn. Als kleine service hebben we uitgezocht hoe u zonder hindernissen kunt kijken of luisteren. Hieronder een overzicht van de Harense kerken 2021.

Gorechtkerk

ONLINE KIJKEN

24-12-2021 om 22.00 uur ds.Ybo Buurma

25-12-2021 om 10.00 uur ds. Michiel Pronk

26-12-2021 om 10.00 uur pastor Loes Jansen

Hoe kijken?

Ga naar www.gorechtkerk.nl

Daar ziet u per dienst een link staan. U hoeft daarna niet in te loggen, want u ziet bovenaan de lijst van diensten de actuele dienst. Klik op ‘live kijken’.



Dorpskerk Hervormde Kerk Haren

ONLINE LUISTEREN

24-12-2021 om 19.00 uur ds. Arlette Toornstra

25-12-2021 om 10.00 uur ds. Arlette Toornstra

26-12-2021 om 10.00 uur pastor Loes Jansen (vanuit Gorechtkerk)

Hoe luisteren?

Ga naar www.dorpskerkharen.nl

Daar ziet u per dienst een link staan. U hoeft daarna niet in te loggen, want u ziet bovenaan de lijst van diensten de actuele dienst. Klik op ‘live luisteren’.

RK Kerk Haren

ONLINE KIJKEN

24-12-2021 om 19.30 uur pastor M. Oosting

24-12-2021 om 20.30 uur

25-12-2021 om 9.30 uur pastor M.Oosting

26-12-2021 om 9.30 uur pastoor A. Jellema

Hoe kijken?

Ga naar www.hildegardparochie.nl

Daar ziet u een link ‘livestream’ staan. U hoeft daarna niet in te loggen, want u ziet bovenaan de lijst van vieringen de actuele dienst. Klik op de viering naar uw keuze.

Ontmoetingskerk Haren

ONLINE KIJKEN

24-12-2021 om 9.30 uur

Link: http://kerkdienstgemist.nl/assets/1087809

26-12-2021 om 9.30 uur

Link: http://kerkdienstgemist.nl/assets/1087809

Vrijzinnig Hervormd (Witte Kerkje)

Geen informatie over online diensten gevonden

Nieuw Apostolische Kerk Haren

Geen informatie over online diensten gevonden