Ook 55 plussers krijgen een kick van boksen – probeer het 15 juli maar eens.

Door: Redactie

Het imago van boksen trekt 55 plussers misschien niet direct aan, maar toch gaan Lee-Roy en Margit uit Haren proberen ouderen voor deze sport te interesseren. “Denk even weg dat je elkaar echt raakt”, zegt Lee-Roy. “Dan hou je een prachtige sport over die je lichaam en geest scherp houdt. Ja, mentaal is het ook hard werken en daar hebben ouderen baat bij.”

Lee-Roy en Margit hebben de Vereniging Happy Body Movement opgezet. Daarbij richten zij zich op boksen en kickboksen voor iedereen en dus ook voor speciale doelgroepen, zoals dove mensen (en kinderen) en ouderen. In de dojo aan de Oude Brinkweg halen ze de scherpe (lees: harde) kantjes van het boksen af en dan ontstaat ineens een sport waarin je op een gezonde manier beweegt. Daarbij is het de kunst om iedere beweging gedisciplineerd en efficiënt uit te voeren en goed te kijken. Waar de echte boksers dit doen om hun tegenstander te raken, worden bij OldStars Boksen alleen de handschoenen van de trainer aangetikt. Low impact, noemt Lee- Roy dat.

“In Nederland zijn al veel ouderen (55 plus) begonnen met deze sport en daarvoor heb je het landelijke programma OldStars Sports”, zegt Margit. “Met die naam zijn we niet zo blij, want iemand van 55 jaar is vaak nog heel fit en die voelt zich niet oud.” Lee-Roy: “Voor oudere mensen is er een drempel en die willen wij graag verlagen.” Op 15 juli van 10.00-12.30 uur houden Lee-Roy en Margit een actieve kennismakingsdag aan de Oude Brinkweg.In een rustig tempo en met koffiepauzes kunnen 55 plussers kennismaken met dit sympathieke stel en de sport. Volgens Lee-Roy kan de bokssport je leven verrijken.

Wie eens iets nieuws wil verkennen in de sport, is welkom op 15 juli. Meer informatie op www.happybodymovement.nl. U kunt ook bellen met Lee-Roy: 06-24510059.

foto: Lee Roy en Margit in hun dojo.

Lee-Roy en Margit werken samen met The Gym in Haren. Ze zijn personal coaches en laten mensen ook ‘therapeutisch’ boksen om ze lekker in hun vel te helpen. Verder verzorgt Lee-Roy groepstrainingen in de dojo aan de Oude Brinkweg.