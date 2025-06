Ook restaurant Savour kampt met personeelsgebrek

Nieuws:

Door: Redactie

Niet alleen het succesvolle sushi-restaurant Yugo gaat sluiten wegens gebrek aan geschikt personeel, ook restaurant Savour aan de Rijksstraatweg wil ermee ophouden.

Jaap Braaksma, eigenaar van Savour dat twee jaar geleden vol ambities in Haren werd geopend, zegt in Dagblad van het Noorden dat het eigenlijk altijd moeilijk is geweest om het juiste personeel te vinden. Zijn vrouw Trijntje: “Iedereen wil een hbo of universiteit doen. Praktische beroepen zitten in het verdomhoekje.”

Het echtpaar startte in 2023 met de intentie om het restaurant te managen met hulp van goed personeel. Nu dat laatste niet haalbaar is moeten ze nu beiden zelf aan de bak en daarom hebben ze de zaak te koop staan. Braaksma: “We hopen nu het nog kan de zaak aan een paar jonge ondernemers te verkopen, voordat we zelf omvallen.”

Elders op deze pagina zegt Jamie Leung van Yugo hetzelfde. Ze is teleurgesteld in de werkmentaliteit van jonge mensen, die het werk in de horeca zien als een bijbaantje, waar ze ook weer snel afhaken. Bij haar speelt bovendien het probleem dat ze in de keuken meerdere goede Aziatische koks nodig heeft en ook die zijn niet meer te vinden.