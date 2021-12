Op 28 december Springkussenfestival in Scharlakenhof

Nieuws:

Door: Redactie

Goed nieuws voor ouders van jonge kinderen, die zoeken naar leuke uitstapjes in de kerstvakantie. In Haren vindt op 28 december het Springkussen Festival plaats in Sporthal Scharlakenhof.

De hele sporthal staat op 28 december vol met allerlei verschillende springkussens. Het festival is voor jongens en meisjes van 5 t/m 14 jaar. Aanmelden kan op de website van Sportcoach Haren: https://www.sportcoachharen.nl/Period/Instances/108/springkussenfestival?utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren&utm_medium=email&utm_source=Mailer