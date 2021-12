Nieuws:

Door: Redactie

Maandelijks komt de chemokar door Haren, maar op 31 december (oudjaarsdag) rijdt de chemokar niet.

Ook is het afvalbrengstation om 15:00 uur gesloten. Wilt u toch uw chemisch afval kwijt? Kom dan op een ander moment langs bij het afvalbrengstation of wacht op de chemokar in januari. Dit laat de gemeente Groningen weten.