Open tuin en expositie in Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

Het komend weekend (17 en 18 juni) en het volgend weekend (24 en 25 juni) is iedereen welkom in de lommerrijke tuin van atelier Aan ’t Zandpad in Glimmen.

Er is open tuin met expositie, op de genoemde dagen van 11-17 uur. Toegang is gratis. U maakt een wandeling door de parkachtige tuin en geniet

van bloemen, planten en vijvers. In het atelier expositie met olieverfschilderijen, iconen, gedichtenbundels, ansichtkaarten etc. Tevens informatie over de

activiteiten van atelier Aan het Zandpad.

Adres: Hoge Hereweg 27, Glimmen

www.aanhetzandpad.nl