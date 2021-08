Openlucht concert in het Boeremapark 22 augustus

Nieuws:

Door: Redactie

Het 10-jarig bestaan van de Stichting Burgemeester Boeremapark en het 85 jarig bestaan van het park wordt gevierd met een zomerconcert op zondagmiddag 22 augustus. Tenminste, als de situatie rond Corona dit toestaat. Het concert begint om 15:30 uur en vindt plaats in het park bij de Burgemeester Boeremabank. De Groningse folkzangeres Linde Nijland en Bert Ridderbos zullen de bezoekers trakteren op een selectie uit hun repertoire. Iedereen is van harte welkom en het bijwonen van het concert is gratis. Bezoekers moeten in verband met de Corona-regels wel een eigen stoeltje meenemen.

Linde Nijland

Het Dagblad van het Noorden kopte in een recent artikel over Linde Nijland: ‘De beste folkzangeres van Nederland komt uit Groningen, maar ze is vooral populair in Engeland’. Het muziektijdschrift Heaven noemde haar ‘De beste folkzangeres van Nederland’. Linde wordt begeleid door multi-instrumentalist Bert Ridderbos. Hij werd door het Britse toonaangevende tijdschrift fRoots getypeerd als ‘seemingly a one man orchestra’. Linde trad al jong op met haar zangduo Ygdrassil en later solo als singer songwriter met aansprekende eigen nummers, maar o.a. ook met een eerbetoon aan de Engelse folklegende Sandy Denny.

Het belooft een hele mooie happening te worden op zondagmiddag in het Boeremapark.

Jubileum

De Stichting Burgemeester Boeremapark werd eind 2010 officieel opgericht door een groep omwonenden die zich de verwildering en verloedering van het park aantrok. De stichting heeft als doel het park samen met omwonenden, gebruikers en de gemeente weer in oude luister te herstellen. Sindsdien zijn tal van activiteiten georganiseerd en hebben veel vrijwilligers daadwerkelijk de handen uit de mouwen gestoken om het park stukje bij beetje weer op orde te krijgen. Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van een groep trouwe donateurs. Het concert is ook een blijk van waardering aan al die mensen die ons de afgelopen jaren op verschillende manieren hebben gesteund.

Het Boeremapark bestaat dit jaar 85 jaar en is hard toe aan groot onderhoud. De samenwerking met de gemeente heeft er uiteindelijk toe geleid dat er sinds kort een groot onderhoudsplan ligt. Dat plan gaat dit jaar nog daadwerkelijk in uitvoering. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Het zomerconcert wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Inner Wheel Groningen Zuid. Inner Wheel is een internationale serviceclub met clubs in meer dan 100 landen verdeeld over 5 continenten. Inner Wheel Groningen Zuid organiseert diverse activiteiten en projecten, variërend van projecten om geld voor een goed doel in te zamelen tot projecten om concreet een helpende hand te bieden. Zo werd eerder ondersteuning verleend aan het Groninger kinderen- en jeugdkoor, het Odensehuis, de voedselbank en het kinderhotel burcht Wedde.

Het zomerconcert in het Boeremapark kan alleen doorgaan als de Corona-maatregelen dit toestaan. Het besluit hierover zal op 13 augustus worden genomen.

Voor meer informatie over het zomerconcert in het Boeremapark en de activiteiten van de Stichting Burgemeester Boeremapark bezoek de website: www.boeremapark.