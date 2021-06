Openluchtbioscoop tijdens klassenfeestjes. Met hulp van Harense winkeliers.

Door: Redactie

Hoe maak je van gewone gebeurtenissen een bijzonder feestje? Patrick Kloosterman en enkele andere ouders creëerden vorige week een heuse openlucht-bioscoop voor de klassenfeesten van de groepen 3a en 4a van de Brinkschool.

Patrick: “We hebben samen met behulp van de klassenmoeders deze mooie avond gerealiseerd. En dankzij de sponsoring van de lokale winkels werd deze avond een groot succes.

Bij binnenkomst werden de kinderen getrakteerd op heerlijke pizza van de Marco Polo. Ook de gezonde snack ontbrak niet en was van groenteboer Berends. De Mitra heeft de tafels hiervoor ter beschikking gesteld. Hierna begon de drive-in bioscoop waarbij de kinderen in “hun” eigen auto plaats moesten nemen en de film konden kijken. Tijdens de film was er chips en drinken van de Jumbo. Materialen om de film goed te kunnen zien werden ter beschikking gesteld door de Hubo. Bij de afsluiting van de avond kregen ze nog een kleinigheid van de Intertoys als verrassing.

En het enige waar het om ging was dat de kinderen een fantastische avond zouden hebben en dat is meer dan gelukt. Blije en opgewekte gezichtjes vertrokken na een mooie avond met lekker eten, snoep, popcorn, lekker drinken en een mooie film. En als verrassing kwamen de juffen ook nog even langs.”

Patrick Kloosterman hoopt dat er een nieuwe traditie is begonnen. Hij zegt: “Hopelijk zet deze traditie zich jaarlijks voort, want hier blijkt maar weer hoe veel je voor elkaar kunt krijgen, als je er domweg om vraagt. Iedereen wilde hier graag aan meewerken na dit rare Corona schooljaar. Met maar één doel: om de kinderen een onvergetelijke avond te geven. En daar zijn we in geslaagd.”

Verschillende winkeliers in Haren hebben geholpen om dit concept te laten slagen.