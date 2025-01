Ophef over nieuw parkeerbeleid gemeente – Maar niet in Haren

Door: Redactie

In Groningen heeft het nieuwe parkeerregime van de gemeente al heel wat tongen losgemaakt. Inwoners van wijken zochten de publiciteit om zich te beklagen over de gestegen kosten voor parkeervergunningen. In Haren bleef het stil en dat is ook wel logisch, want afgezien van geïndexeerde nieuwe prijzen voor vergunningen is er eigenlijk niets veranderd ten opzichte van 2024. Per 1 januari 2026 zal dat anders zijn. Dan krijgt Haren ook een nieuw parkeerregime. Hieronder beknopt de veranderingen volgend jaar.

Goed nieuws voor winkeliers

In 2026 gaan mensen op verschillende parkeerterrein slechts 50 ct betalen voor de eerste anderhalf uur. Daarna 2,70 per uur. Dat is voor winkelend publiek een stap vooruit.

Centrum van Haren 2026

Bij parkeerterreinen de Brinken, Voorhorst en Oldehof wordt het parkeertarief in 2026 verlaagd naar €0,50 voor anderhalf uur parkeren. Na deze anderhalf uur bedraagt het tarief €2,70 per uur. Op dit moment betaalt men €1,40 per uur.

De bezoekersvergunning kan in 2026 ook door bewoners van het centrum worden aangevraagd. Bezoek van bewoners parkeren nu tegen het tarief van €1,40 in de openbare ruimte. Voor de nieuwe bezoekersvergunning betaalt men €37,50 en ontvangt men 150 uren per jaar. Als de uren op zijn, kan er voor €0,50 per uur bijgekocht worden.

Vergunninghouderszone 2026

In de vergunninghouderszone mogen alleen vergunninghouders in de openbare ruimte parkeren. Ze tonen dit aan middels een papieren vergunning. Verandering: per 1 januari gaat men over naar digitale vergunningen. Men kan dus niet kortparkeren op straat tegen een tarief. Er komen daar geen parkeerautomaten. In dat opzicht blijft alles hetzelfde.

Voorzitter Henk Broekema is niet blij met het beleid van de gemeente, omdat winkeliers er nadeel van ondervinden. Hij zegt: “De gemeente heeft er voor gekozen om in de gehele gemeente een zelfde beleid te voeren. Dit heeft tot gevolg dat de eerste 1,5 uur voor een laag tarief gaan van 50 cent. Vervolgens komt er dan het reguliere tarief. Het bestuur van OH is en blijft van mening dat er in Haren geen parkeertarief in rekening behoort te worden gebracht. Het is slecht voor de concurrentiepositie van Haren ten opzichte van de omliggende dorpen. De beleving van het kopen in Haren dient optimaal te zijn. Het bestuur van OH doet er alles aan om deze beleving te realiseren. Het is jammer dat een langer verblijf dan 1,5 uur met een hoog parkeertarief wordt afgestraft. In relatie tot het winkelgebied van Helpman, waar de eerste 1,5 uur al jaren gratis zijn en waar nu ook het nieuwe tarief gaat gelden, is OH niet ongelukkkig met de gelijkschakeling.”

Foto: Henk Broekema