Opinie: inquisiteur Tim Hofman in Haren op jacht

Op social media wordt op dit moment een filmpje verspreid waarin op een schandelijke wijze een stuntelige ondernemer uit Haren in het openbaar wordt opgehangen. De beul is een jongeman, hij heet Tim Hofman. Ik ken deze man verder niet, maar zag hem wel eens in tv-programma’s opduiken waarin hij zich graag presenteert als redder van rechtvaardigheid. Deels oprecht, deels als zelfbevestiging met grootheidswaan als je het mij vraagt.

In het filmpje dat ik gisteren onder ogen kreeg jaagt hij als een aasgier op een onbeholpen, stuntelige ondernemer in Haren, die zijn zaken klaarblijkelijk niet op orde kan krijgen. Deze man wordt ongelofelijk belachelijk gemaakt en voor het oog van de camera door Hofman ondervraagd op een manier die bij mij grote weerzin opwekt. Hij belooft de camera uit te zetten maar filmt stiekem door. In zijn tijdelijke winkel aan de Brinkhorst in Haren werd deze man door Hofman dus overvallen met draaiende camera en daarna dwingend ondervraagd. ‘Waarom lieg je tegen mij?’ was één van de vragen die inquisiteur Hofman afvuurde. Ik kreeg direct het gevoel: dit slachtoffer mag tegen niemand liegen, behalve tegen Hofman. Daar zou ik ook tegen liegen. Wie denkt die man wel dat hij is?

De reportage gaat in de eerste plaats over onnozele mensen, die aanbetalingen doen voor meubels bij iemand die ze helemaal niet kennen. Maar ja, lekker goedkoop. Hofman hoort het verhaal van één van deze onhandige kopers (een meisje) kritiekloos aan en werpt zich terstond op als haar redder. Met het gansje in zijn kielzog trekt hij ten strijde naar de bedoelde meubelverkoper in Haren en aan de manier waarop dit filmpje is gemonteerd kun je zien dat het hier vooral gaat om verering van de presentator zelf. Zijn prooi is ene Hessel, die ik verder niet ken en bij wie ik ook nooit vooraf zou betalen voor mijn aankopen. Deze Hessel komt op mij vooral over als een onhandige (misschien wel slechte) ondernemer in het nauw, die van alles probeert om ondernemer te zijn en daarbij wellicht veel fouten maakt. Dat is voor mij nog geen oplichter, maar inquisiteur Hofman ziet dat anders. Via het privéadres van deze Hessel jaagt hij dus hijgend verder in Haren om daar onder valse voorwendsels in het geniep te blijven filmen als hij zich vergrijpt aan de meubelverkoper.

Trots en met de bloedsporen nog in zijn baard komt Hofman even later na zijn vonnis naar buiten in de overtuiging dat hij de samenleving heeft gered van de ondergang. Dat hij de samenleving heeft beschermd tegen een ‘oplichter’ die voor wel 25.000 euro in het totaal aanbetalingen heeft ontvangen en de meubels nog steeds niet heeft geleverd aan zijn naïeve kopers. Het slachtoffer dat in deze uitzending de hoofdrol speelde had maar liefst 269,00 betaald voor een fauteuil, toe maar! En dat is voor deze heer Tim Hofman genoeg reden om in de voetsporen te treden van Peter R. de Vries of Alberto Stegeman. Nou ja, niet echt natuurlijk, want Hofman kiest liever een doelwit zonder gevaar, zoals aaseters doen. Held op sokken.

Ik kreeg verschillende tips van mensen die meenden dat deze ‘misstand’ wellicht iets voor Haren de Krant zou zijn. Helaas, nee. Ik vind Hofmans gedrag laakbaar, omdat ik wél weet, wat hij niet lijkt te weten: ondernemen is een moeilijk vak. Ondernemen vraagt lef en doorzettingsvermogen. Inzicht. En ja, er zijn ook slechte ondernemers. Meer dan genoeg. Misschien is deze Hessel er één van. Ook in Haren zullen vast consumenten zijn die zich slecht behandeld vinden door winkels of bedrijven. Maar voor de consument zijn er dan nog heel veel manieren om recht te halen. De kortste klap en goedkoopste manier is kennelijk om de gratis ‘advocaat der onnozele kopers’ in te schakelen: mr. Tim Hofman. Het kost geen geld. Hofman laat zich comfortabel betalen door zijn werkgever en verder door de voldoening die hij haalt uit zijn heldendaden. Laat hij eens kijken naar het programma Tros Opgelicht, waar ondernemers pas aan de schandpaal worden genageld als onomstotelijk vast staat dat ze willens en wetens mensen belazeren of bedreigen. Was dat in Haren het geval?

Inquisitie-tv, ik heb er niks mee!

En u?

Hein Bloemink