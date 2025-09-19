Opinie: KPN aansluiting (deel 2)

Nieuws:

Door: Redactie

Door Gabor Lodi sr.

KPN aansluiting door Haren de krant

Hoi hoi!! Wij hebben het, de glasvezelaansluiting van KPN! De artikelen in Haren de Krant en Hein Bloemink kregen voor elkaar wat ons via instanties, Juridisch Loket, ACM, Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, politie en gemeente Groningen zeven maanden lang niet is gelukt. De telefoon rinkelt: “Goedendag, KPN, u wilde een glasvezelaansluiting? “Ja! “Schikt u vandaag?” Ja! “De monteur is over een kwartier bij u”.

De deurbel rinkelt: “Goedemorgen, de KPN-monteur. U wilt de glasvezelaansluiting? ”Ja. Na drie kwartier klaar. Samen met mijn vrouw keken we naar de meterkast. Wonder!!! Of de vrije pers? Ja, de wonderlijke vrije pers! Bedankt!

Lees deel 1: https://www.harendekrant.nl/nieuws/ingezonden-brief-kpn/