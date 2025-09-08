Ingezonden brief: KPN

Nieuws:

Door: Redactie

De dochter van KPN is heilig

De dochtermaatschappij van KPN, KPN netwerk, is onaantastbaar, untouchable. Met ravage heeft KPN de glasvezelkabel tot onze voordeur gelegd, maar verder niets. Al onze buren zijn in maart al aangesloten, bij ons niets. Alleen koppelverkopers: als we een abonnement nemen op een KPN-pakket is aansluiting van de glasvezelkabel direct te regelen. Verkoper aan de deur: “Als u zich abonneert is alles zo klaar, zonder abonnement betaalt u €600.” Wij: “Maar de KPN-aanbieding was gratis aansluiting ook zonder abonnement, toch?” Verkoper weg, weer niets. Klacht ingediend bij KPN. Tweede klacht ingediend bij KPN Netwerk, weer niets. Het Juridisch Loket laten bellen met KPN-netwerk, niets. ACM benaderd, is er niet voor individuele gevallen, niets. Zaak voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. KPN netwerk is niet aangesloten bij de geschillencommissie, dus niets. Poging tot

aangifte bij de politie wegens koppelverkoop, misleiding, oplichting en onredelijke ongelijke behandeling. Volgens de politie is hier geen sprake van een misdrijf. Dus niets. De voor het uitrollen van de glasvezelkabel verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente benaderd om hulp. Deze heeft gebeld met KPN-netwerk, weer niets. Geen reactie, geen uitleg waarom niets, geen aansluiting. Rest alleen ons wenden tot hogere machten. De dochter van KPN is onaantastbaar, heilig!

Gabor Lodi sr.



Illustratie: Gabor Lodi sr