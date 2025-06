Opinie: KPN glasvezel, aangifte

Nieuws:

Door: Redactie

Kink in de KPN kabel

Bij de buren is al 3 maanden geleden door KPN de glasvezelkabel gratis aangesloten, zonder abonnement. Bij ons wil KPN de glasvezelkabel pas aansluiten als we een abonnement nemen. Na protesteren beweert KPN dat we geen gat door onze muur willen laten boren om de kabel aan te sluiten. Wij willen wel degelijk een gat door onze muur laten boren, hebben we twee keer gemaild aan KPN. Twee keer kwam korte daarna een nette heer langs namens KPN: “Als jullie een abonnement nemen, komt er direct een gat en aansluiting. Als jullie niet snel een abonnement afsluiten, moeten jullie de aansluiting zelf betalen”. “Dit is toch gedwongen koppelverkoop” zeiden wij, “en dat is strafbaar.” We zijn nu 9 maanden zo bezig met KPN. “Zelf een gat boren in onze muur is uit de boze, dan kan een kink in de kabel komen”, zegt KPN. Wij zien er geen gat meer in en gaan vanmiddag aangifte doen tegen het ooit zo Koninklijke bedrijf KPN.

Gabor Lodi, sr.