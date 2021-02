Opinie: Waarom is waterschap niet eerlijk over bomenkap

Nieuws:

Door Willy de Haan

Op de website van Haren de Krant lees ik over de bomenkap bij de Drentsche AA. Ik vind het vreemd dat het waterschap niet rept over de fietssnelweg Groningen-Assen,

terwijl daar bij de kap wel degelijk rekening mee gehouden wordt (i.v.m. de route). Meer: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/doorfietsroute-assen/punt-witte-molen/

Ik vraag me af waarom ze daar niet eerlijk in zijn. Bang om slapende honden wakker te maken? Overstroming van de Rijksstraatweg in Glimmen vind ik een drogreden.

Bovendien is die Rijksstraatweg veel te druk en minder verkeer zou best prettig zijn. Hopelijk zijn ze niet van plan nog meer van het landschap kapot te maken,

maar ik houd mijn hart vast.