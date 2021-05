Opiniestuk: Energiek Maarwold

Nieuws:

Door: Redactie

Door: Energiek Maarwold, Haren



We moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen! Met die stelling is bijna iedereen het eens. En veel tijd om dat te realiseren is er niet. Maar hoe moet dat? De gemeente Groningen blijkt in de praktijk behalve op torenhoge windmolens, zwaar in te zetten op zonneparken, die men zelfs in (natuur)gebieden op de Hondsrug een plek wil geven.

Jullie zijn van de Coöperatie Energiek Maarwold. Vinden jullie dat ook geen goed idee? Met een aantal grote zonneparken kunnen we toch snel de gemeentelijke doelstelling van 810.000 KWp aan zonne-energie in 2035 bereiken?

Ja, als het alleen om de snelheid en de efficiency zou gaan, is dat zo. Maar de energietransitie is met name nodig om de aarde te redden, die met al die CO2- uitstoot van fossiele brandstoffen en de klimaatopwarming die het gevolg is, naar de ratsmodee gaat. Als je dan de natuur opoffert om het energieprobleem op te lossen, span je het paard achter de wagen. De afname van het aantal soorten planten en dieren is al duidelijk aan de gang en minder soorten betekent minder stabiliteit in het eco-systeem. De problemen met eikenprocessierupsen zijn daar waarschijnlijk een gevolg van. Zo hangt alles samen.

Zijn er dan slimmere oplossingen?

Ja die zijn er zeker, (maar die eisen meer voorwerk en lijken soms ook wat complexer.) We zouden met name naar geschikte daken moeten zoeken, waar zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Energiek Maarwold is een coöperatie van Harenaren, met name ten westen van de Rijksstraatweg, en van daaruit zijn we bijvoorbeeld met het bestuur van de Nicolaaskerk aan de Irenelaan in Haren in gesprek. In overleg met de parochie is het dak geïnspecteerd en geschikt bevonden voor het dragen van zo’n 260 zonnepanelen. We wachten nu nog op het fiat van de Bisschop om verder te kunnen gaan. Maar er zijn nog heel wat andere daken die mogelijk ook geschikt zijn en bij zouden kunnen dragen aan de gewenste energietransitie, eventueel nadat ze versterkt zijn.



Hoe weten jullie dat?

Op basis van op internet beschikbare luchtfoto’s kun je een snelle inventarisatie maken van grote daken. Een paar daken lijken zeer geschikt en nu zoeken we contact met de eigenaren. We hopen bovendien dat er onder de lezers van Haren de Krant mensen zijn die suggesties hebben of die zelf eigenaar zijn van een groot dat dat wellicht geschikt is. Als dat zo is, zouden we heel graag in contact komen! Ons mailadres is (energiekmaarwold@xs4all.nl). Daarnaast hebben we ook plannen om in samenspraak met de gemeente te onderzoeken of de P+R ruimtes naast de A28 niet (gedeeltelijk) overdekt zouden kunnen worden met zonnepanelen. Ook daar zou de ruimte dan op twee manieren gebruikt worden. En dat is wat we steeds beogen: benut de ruimtes die al voor iets anders gebruikt worden, nu ook voor zonnepanelen. De gemeente kan dan bijdragen in de eventuele versterkings- of bouwkosten. Dan hoeven niet hele vierkante kilometers natuur of landbouwgrond voor zonneweiden gebruikt worden!



Leidt dit ook tot betrokkenheid van de buurt?

Energiek Maarwold wil de zonnepanelen op de grote daken aanleggen met participatie van omwonenden. Voor het dak van de Nicolaaskerk hebben we ook al voldoende belangstellenden in de buurt. Mensen die meedoen, tekenen dan in voor een aantal certificaten van 250 kWh per stuk en ontvangen jaarlijks een mooie vergoeding voor de opgewekte stroom. Hierbij maken we gebruik van de nieuwe Postcoderoosregeling (subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) van de landelijke overheid. Iedereen die in een bepaald postcodegebied woont waar de installatie staat, kan meedoen. Als deelnemer ben je dan lid van de coöperatie en kun je ook participeren in andere belangrijke buurtprojecten.

Dat klinkt spannend! Zijn er dan nog meer bijzondere projecten en plannen ?

Nou, één van de belangrijkste doelen van de coöperatie is om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Die andere projecten zijn wat kleiner maar niet minder belangrijk in dat kader. Het gaat dan om het project afval opruimen, het project bollen planten in bermen en parkjes (i.s.m. de gemeente), het project nestkastjes, om meer koolmeesjes te krijgen die de schadelijke eikenprocessierupsen kunnen opruimen), of het project bij-bliotheek, een informatieplek waar voorbijgangers o.a geïnformeerd kunnen worden over geschikte bloemen voor bijen en vlinders, en over de zaden en waar ze wellicht ook stekjes van plantjes kunnen vinden.

Tot slot: hebben jullie er vertrouwen in dat energietransitie en natuur- en landschapsbeheer samen kunnen gaan?

Ja we zijn er van overtuigd dat het moet maar ook dat het kan! Bijna alle burgers blijken mee te willen werken aan de energietransitie omdat ze beseffen dat het moet! Maar de meeste mensen vinden tegelijkertijd dat dit niet ten koste van het landschap en de natuur moet gaan. Dat kun je niet afdoen als een nimby -argumentatie (‘not in my back yard’), zoals de autoriteiten nogal eens geneigd zijn te zeggen. Het zijn serieuze zorgen van betrokken burgers! En het is niet alleen voor de landelijke overheid, maar ook voor de lokale bestuurders, een uitdaging om die goedwillende burgers mee te krijgen, door met name de oplossingen die van onderaf worden aangedragen, te ondersteunen!