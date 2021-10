Oplossingen Haren de Puzzel oktober 2021

Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Puzzel

Ontdek het verglijden van de tijd

Onze schoenendoos met foto’s van oud-Haren is uit de kast gevallen. Alles door elkaar! Deze puzzel staat in Haren de Krant (oktober).

Haren is veranderd van het agrarische dorpje (1900) naar villadorp (1930). En daarna van klein naar groot. De puzzel van deze maand vraagt een speciaal oriëntatievermogen in tijd. We tonen u oude foto’s van plekjes die zijn veranderd, maar toch nog steeds bestaan. Kunt u ze ontdekken? U ziet hieronder ook een lijst met mogelijke oplossingen, maar daar zitten ook foute bij om u een beetje op het verkeerde been te zetten. De oplossingen leest u hieronder. Als u ze nog even niet wilt zien, scroll dan nog niet verder.

De oplossingen

U ziet het fotonummer en de locatie, zoals vermeld in de lijst met mogelijke oplossingen (zie onder).

Foto a: 1

Foto b: 17

Foto c: 16

Foto d: 10

Foto e: 5

Foto f: 13

Foto g: 3

Foto h: 4

Mogelijke oplossingen waar u uit kon kiezen.

1.Woonzorgcentrum De Dilgt, Dilgtweg. Toen nog Dilgtoord.

2.Beatrixoord

3.Rijksstraatweg ter hoogte van Blokker. Links het pand van Blokker, rechts Hotel Suurd, waar later ABN Amro kwam, nu Shared Spaces Haren.

4.Kerkstraat, ter hoogte van Slagerij Martin Dijk. Rechts de muur van het oude kerkhof, ook de titel van een liedje van de Zangeres zonder Naam.

5.Rijksstraatweg, waar nu Action zit. Op de foto ziet u nog Cheerio en Fred van der Werff.

6.Huisjes in het centrum van Haren

7.Guyot Effata voor dove kinderen

8.Rijksstraatweg, waar nu Raadhuisplein is

9.Kroonkampweg, waar nu Jumbo zit

10.Haderaplein, waar het oude gemeentehuis tot 2010 stond.

11.Erasmusheem

12.Centrum van Haren ter hoogte Meerweg

13.Rijksstraatweg ingang Oldehof. Het huisje met puntdak was van kweker Prak. Nu is dat het tunneltje.

14.Kerkstraat, ingang bibliotheek

15.Kerkstraat, waar nu Albert Heijn zit.

16.Zeven huisjes Rijksstraatweg ter hoogte van de Dilgtweg.

17.Clockhuys, Kerkstraat. U zag de oude school die in 1927 werd gesloopt. Nu schoolplein.

18.Centrum Haren ter hoogte Molenweg

19.Vondellaan, naast het politiebureau

20.Meerweg, waar nu Fietsshop zit

21.Woontoren Emma, Emmalaan

22.Kantoor Grontmij, Stationsplein

23.Rijksstraatweg nabij kruispunt Hertenlaan/Ruitersteeg

24.Hoek Rijksstraatweg-Meerweg